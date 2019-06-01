شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل محامى على أيدى إرهابيين جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المحامين العراقية مساء اليوم (السبت) عن مقتل أحد أعضائها على أيدى إرهابيين مجهولين فى محافظة ذى قار الواقعة جنوبى البلاد.
واستنكرت النقابة العراقية ـ فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم ـ حادث اختطاف واغتيال المحامى أكرم السعيدى عضو هيئة انتداب محامى ذى قار على أيدى إرهابيين مجهولين جنوبى العراق، ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث.
ويأتى هذا فى الوقت الذى يشهد فيه العراق هجمات متكررة من عناصر مختلفة تنسب أغلبها إلى تنظيم داعش الإرهابي، فى ظل ظروف أمنية غير مستقرة مع وجود العديد من الميليشيات المنتشرة فى مناطق متفرقة من البلاد.
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