الحرب السورية تحصد أرواح 416 مدنيًّا في «مايو»

وقالت الشبكة في تقريرها الشهري، بحسب "الأناضول": "سجّلنا في (مايو) المنصرم مقتل 416 مدنيًّا بينهم 107 أطفال و62 سيدة".
وأضاف: "من بينهم 269 مدنيًّا قُتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت روسيا 45 مدنيًا بينهم 17 طفلًا و10 سيدات.. وقتلت فصائل المعارضة ستة مدنيين".
وأشار التقرير إلى مقتل 21 مدنيًّا بينهم ستة أطفال، في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، فيما قتل شخص على يد تنظيم "داعش"، وسبعة على يد فصائل المعارضة السورية والمجموعات المناهضة للنظام، فيما تمّ تسجيل مقتل 73 مدنيًّا، على يد جهات مجهولة.
ووثق مقتل 14 شخصًا تحت التعذيب، 11 منهم على يد النظام، واثنان على يد "ي ب ك/بي كا كا"، وواحد من قبل جهات أخرى.
ووثقت الشبكة مقتل ألف و517 مدنيًّا على يد الأطراف المتنازعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018.
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