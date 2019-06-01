شكرا لقرائتكم توقيف وجيز لديبلوماسيَين أوروبيين في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب | منذ 44 دقيقة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 21:39

أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن السلطات الإيرانية أطلقت ديبلوماسيَين أوروبيين، بعد اعتقالهما لفترة وجيزة خلال حفلة في طهران.



وأشارت إلى أن الديبلوماسيَين، وهما بريطاني وهولندي، اعتُقلا فجر الجمعة خلال حفلة مختلطة، مضيفة انهما أُطلقا بعد التعرّف على هويّتيهما.

على صعيد آخر أعلن محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي والنائب السابق لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أنه يعتزم كشف أساس "الفتنة الحقيقية"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً عام 2009.

جاء ذلك خلال مثوله أمام محكمة، استدعته للتحقيق معه بعد حديثه عام 2018 عن "تزوير" شهدته تلك الانتخابات، مشيراً إلى "إضافة 8 ملايين صوت إلى صناديق الاقتراع، في وزارة الداخلية" لمصلحة نجاد.

وقال خاتمي بعد انتهاء الجلسة: "ربما ليس صائباً التطرّق إلى هذا الملف في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد، لكن القضاء قرّر متابعة القضية علناً، ونرحّب بذلك".

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وسُئل عن مصدر الوثائق والمستندات التي سيقدّمها، وتثبت "تزوير" الاقتراع، فأجاب: "عندما رُفع هذا الملف إلى المحكمة، توافرت لديّ وثائق ومستندات كثيرة في هذا الصدد، أُرسلت إليّ من أقصى مناطق البلاد، وكلها نُشرت في وسائل الإعلام الرسمية".

وأشار إلى معلومات أوردتها وكالات أنباء رسمية، وتقارير أعدّتها وزارة الداخلية، ومجلس صيانة الدستور، وكذلك تصريحات أدلى بها مسؤولون في حكومة نجاد، باعتبارها مصادر لمزاعمه أمام المحكمة. لكن قاضي المحكمة أمر خاتمي بالامتناع عن نشر تفاصيل الملفات التي تمّ التطرّق إليها.

واعتبر خاتمي أن "النقاشات والاختلافات المتعلّقة بانتخابات (2009)، مرتبطة بالنظام والشعب"، وزاد: "ليس جديراً أن يكون هذا الملف، بعد 10 سنين، سبب نزاع بين أشخاص يرغبون في النشاط والعمل داخل البلاد. يجب أن ينتهي ذلك".

وطلب خاتمي من قاضي المحكمة استدعاء أفراد، بوصفهم شهوداً، بينهم القائد السابق لـ "الحرس الثوري" محسن رضائي والرئيس السابق لبلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومسؤولين حكوميين بارزين وأعضاء في مجلس صيانة الدستور خلال تلك الانتخابات.

من جهة أخرى، أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي أن بلاده "توصّلت إلى مسارات وعمليات" جديدة، لنيل عوائدها من العملة الصعبة. واعتبر أن "سلوك أميركا الآن مؤشر إلى فشل محاولاتها لتكثيف الضغوط" على طهران.