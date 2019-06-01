شكرا لقرائتكم زعيم "طالبان" يستبعد وقفاً للنار في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ ساعتين في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 20:45

استبعد زعيم حركة "طالبان" هيبة الله أخوند زاده إعلان وقف نار قريباً في أفغانستان، مشدداً في الوقت ذاته على أن "أبواب الحوار" مفتوحة مع الولايات المتحدة.



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وقال في رسالة قبل حلول عيد الفطر: "أبواب الحوار والمفاوضات تبقى مفتوحة وفريق التفاوض (لطالبان) ملتزم بمفاوضات مع الجانب الأميركي في الوقت الراهن". وأضاف: "يجب ألا يتوقع أحد منا تهدئة على جبهات الجهاد، أو نسيان 40 سنة من التضحيات قبل تحقيق أهدافنا".

وكانت "طالبان" رفضت اقتراح الرئيس الأفغاني أشرف غني وقفاً للنار في كل البلاد، لدى بدء شهر رمضان، علماً ان الحركة التزمت العام الماضي وقفاً للنار دام 3 أيام.

وفي اشارة على استياء الافغان من النزاع المستمر في البلاد، استأنف متظاهرين مسيرة سلام كانت نُظمت السنة الماضية وجابت أفغانستان وصولاً الى العاصمة كابول.

وقال ناطق باسم حركة السلام ان حوالى 30 شخصاً بدأوا المسيرة الخميس واتجهوا من لشكر قاه الى موسى قلعة في ولاية هلمند، معقل "طالبان". وأضاف: "سنسير 150 كيلومتراً، وهذه أول مسيرة سلام خلال رمضان. كلنا صائمون". وتابع أن المجموعة تستهدف التعبير للحركة عن معاناة الأفغان، وزاد: "على رغم ترهيبنا بتهديدات بالقتل، لا نبالي بذلك".