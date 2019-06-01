شكرا لقرائتكم غوايدو في مسقط رأس تشافيز: الحلّ بتنحّي مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب - | منذ ساعتين في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 17:19

زار زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مسقط رأس الرئيس السابق هوغو تشافيز، وجدّد مطالبته الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي.



ودعا أمام مؤيّدين في بلدة سابانيتا، إلى "تعبئة أكبر" للمحتجين، للتظاهر ضد الحكومة نتيجة نقص البنزين والانقطاع المستمر للكهرباء في البلاد التي تعاني أزمة معيشية طاحنة. وأضاف في اشارة الى مادورو: "الحل الحقيقي هو، من دون شك، أن يتركنا نهائياً ويدعنا نعيش بسلام".

وباتت سابانيتا مزاراً تكريمياً لتشافيز الذي توفي عام 2014 نتيجة إصابته بالسرطان. وقالت ميريا مورينو (61 سنة)، وهي من سكان سابانيتا، إن الأهالي الذين أيّدوا تشافيز بقوة، انقلبوا ضد خلفه مادورو. وأضافت: "نأمل بأن يخرجنا غوايدو من الحفرة التي نحن فيها".

والتقى ممثلون عن غوايدو ومادورو في أوسلو قبل أيام، وأجروا محادثات مباشرة بوساطة النروج، من اجل إنهاء الأزمة. وسيجري الجانبان محادثات أخرى، على رغم انتهاء الجولة الأولى من دون اتفاق.