شكرا لقرائتكم واشنطن تجمّد إعفاءً ضريبياً لديبلوماسيين باكستانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 17:17

أعلنت الولايات المتحدة تجميد امتيازات إعفاء ضريبي ممنوحة لديبلوماسيين باكستانيين، نتيجة خلافات مع إسلام آباد.



وتنصّ معاهدة فيينا على إعفاء الديبلوماسيون في العالم من دفع ضرائب في دول يوفدون إليها. ويستخدم موظفو السفارات في واشنطن بطاقات إعفاء ضريبي تمنحها الخارجية الأميركية، في المطاعم ومتاجر التسوّق.

وأعلنت الوزارة سحب هذا الإعفاء الممنوح لديبلوماسيين باكستانيين، بدءاً من 15 أيار (مايو) الماضي، مشيرة إلى مسائل ضريبية عالقة يواجهها ديبلوماسيون أميركيون في باكستان. وقال ناطق باسم الوزارة إن "المسألة تخضع لمحادثات ثنائية مستمرة، ونأمل بأن نتمكّن من تسوية المسألة وإعادة تطبيق الامتيازات الضريبية".

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وذكرت السفارة الباكستانية في واشنطن أن 22 من مسؤوليها كانوا يستفيدون من الإعفاء الضريبي "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي قيوداً على حركة ديبلوماسيين باكستانيين في واشنطن، تمنعهم من التنقل خارج نطاق 40 كيلومتر حول العاصمة، بعد اتهامات للشرطة الباكستانية بالتضييق على ديبلوماسيين أميركيين.

وباكستان حليفة للولايات المتحدة، لكن علاقاتهما توترت في السنوات الماضية، إذ اقتطع الرئيس دونالد ترامب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لإسلام آباد، في ظلّ اتهامها بالفشل في كبح متطرفين إسلاميين يشنّون هجمات في أفغانستان والهند.