وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبد العزيز عبر "تويتر"، أن القرار جاء بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن التقلبات الجوية. ​وأضاف "حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بسبب تدني مستوى الرؤية، نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها جدة، وسنوافيكم بأي مستجدات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... تعليق الحركة الجوية بمطار الملك عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.