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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالقدس المحتلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المقدسيين، مساء اليوم السبت، قبل يوم مما يُسمى باحتفالات "توحيد القدس" بذكرى احتلال المدينة المقدسة.

 

وذكرت وكالة "صفا"، أن حملة الاعتقالات طالت نحو 20 شابًا مقدسيًا، عرف من بينهم عبيدة الطويل، محمد طويل، محمد دقاق، عمر محيسن، براء زغل، عرين زعانين، جميل عباسي، لؤي ناصر الدين، عمرو أبو عرفة، إيهاب الهدرة، أحمد ركن، محمد الشلبى، أحمد هديب، أبو عرب السلايمة، ثائر أبو صبيح، أحمد أبو عليا، هشام البشيتى، فادى الجعبة.

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وأوضحت، أن حملة الاعتقالات ما زالت مستمرة إذ داهمت قوات الاحتلال منازل الشبان وأماكن عملهم.

 

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تعتقل عادة شبانًا بالقدس بشكل احترازى، حتى مساء يوم غدٍ الأحد، موعد الانتهاء من احتفالات اليهود بيوم احتلالهم مدينة القدس.

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