شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية تونس يبحث استعدادات تأمين المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولى للصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الداخلية التونسى هشام الفراتى، اليوم السبت، برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجى البغوري، حيث بحثا الاستعدادات لتأمين فعاليات المؤتمر الـ30 للاتحاد الدولى للصحفيين، والذى تحتضنه تونس فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى.

وتستضيف تونس للمرة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا مؤتمر الاتحاد الدولى للصحفيين، وذلك تحت شعار (مؤتمر تونس.. من أجل صحافة حرة)، بحضور أكثر من 300 صحفى يمثّلون 600 ألف صحفى حول العالم، وبمشاركة 187 نقابة وجمعية صحفية من 140 دولة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.