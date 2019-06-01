جمعية تركية توزع مساعدات على أيتام وأسر محتاجة بالقدس والضفة

القدس / الخليج 365

وزعت جمعية "صدقة طاشي" التركية، السبت، مساعدات غذائية ونقدية وهدايا أعياد على أسر محتاجة وأيتام في القدس الشرقية والضفة الغربية بفلسطين.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية، أنس أرباش، للأناضول، إنهم قدموا مساعداتهم عبر لجنة زكاة القدس.

وأوضح أن المساعدات تضمنت توزيع 510 طرود غذائية للأسر الفلسطينية، وأموال زكاة لـ50 أسرة، وهدايا عيد لـ100 يتيم.

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وأشار أرباش إلى أن جمعية "صدقة طاشي" أطلقت أعمالها الإنسانية الإغاثية في القدس قبل 9 أعوام.

ولفت إلى أن القدس لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، مبينا أن الجمعية أقامت موائد إفطار في ساحة المسجد الأقصى طيلة رمضان شارك فيها قرابة 45 ألف صائم.



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