كركوك (العراق) / على مكرم غريب / الخليج 365
وزع الهلال الأحمر التركي، السبت، مساعدات غذائية وملابس على 200 أسرة في محافظة كركوك شمالي العراق.
وقال الموظف في رئاسة الهلال الأحمر التركي بالعراق، أحمد داغي، للأناضول، إنهم وزعوا المساعدات عبر "جمعية جيهان لحقوق الإنسان" الناشطة في كركوك.
وأضاف: "وزعنا موادا غذائية وملابس على 200 أسرة محتاجة في كركوك"، مبينا أن الهلال الأحمر التركي بذل جهودا لإيصال المساعدات في أرجاء العراق طوال شهر رمضان.
وأشار داغلي إلى أن الهلال الأحمر التركي أقام مائدة إفطار كبيرة في اليوم الأول من شهر رمضان شارك فيها 500 أسرة.
بدورها، أعربت رئيسة "جمعية جيهان لحقوق الإنسان"، ليلى هماوندي، في تصريحات للأناضول، عن شكرها للهلال الأحمر التركي لتقديمها مساعدات للنازحين في كركوك دون التفريق بين عرق أو دين أو مذهب.
يشار إلى أن الهلال الأحمر التركي يواصل أنشطته الإغاثية والإنسانية في العراق منذ يونيو/حزيران 2014.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات على 200 أسرة في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.