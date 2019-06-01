الهلال الأحمر التركي يوزع مساعدات على 200 أسرة في كركوك

كركوك (العراق) / على مكرم غريب / الخليج 365

وزع الهلال الأحمر التركي، السبت، مساعدات غذائية وملابس على 200 أسرة في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال الموظف في رئاسة الهلال الأحمر التركي بالعراق، أحمد داغي، للأناضول، إنهم وزعوا المساعدات عبر "جمعية جيهان لحقوق الإنسان" الناشطة في كركوك.

وأضاف: "وزعنا موادا غذائية وملابس على 200 أسرة محتاجة في كركوك"، مبينا أن الهلال الأحمر التركي بذل جهودا لإيصال المساعدات في أرجاء العراق طوال شهر رمضان.

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وأشار داغلي إلى أن الهلال الأحمر التركي أقام مائدة إفطار كبيرة في اليوم الأول من شهر رمضان شارك فيها 500 أسرة.

بدورها، أعربت رئيسة "جمعية جيهان لحقوق الإنسان"، ليلى هماوندي، في تصريحات للأناضول، عن شكرها للهلال الأحمر التركي لتقديمها مساعدات للنازحين في كركوك دون التفريق بين عرق أو دين أو مذهب.

يشار إلى أن الهلال الأحمر التركي يواصل أنشطته الإغاثية والإنسانية في العراق منذ يونيو/حزيران 2014.



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