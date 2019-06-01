‎عودة 621 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
أعلنت السلطات اللبنانية، السبت، أن 621 لاجئا سوريا عادوا من لبنان إلى بلدهم.
وقال جهاز الأمن العام اللبناني، في بيان، إن عناصره قاموا بتأمين "العودة الطوعية" لـ621 لاجئًا إلى سوريا عبر مراكز "المصنع" و"القاع" (شرق) و"العبودية" (شمال) الحدودية.
وأعلن الأمن العام، في مارس/ آذار الماضي، أن 172 ألفا و46 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلدهم، منذ مايو/أيار 2018، ضمن "العودة الطوعية"، بالتنسيق بين كل من السلطات اللبنانية والنظام السوري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويشكو لبنان، البالغ عدد مواطنيه نحو 4.5 ملايين، من أعباء اللاجئين السوريين وضغطهم على موارده المحدودة.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في مارس/آذار الماضي، إن النظام السوري لا يوافق إلا على "نسبة ضئيلة" من أسماء اللاجئين المقدّمة ضمن "العودة الطوعية".
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين، حسب مفوضية اللاجئين.
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