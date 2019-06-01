الحوثيون يتهمون السعودية باستعداء العالم الإسلامي تجاه إيران

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

اتهمت جماعة "الحوثي" في اليمن، السبت، السعودية، باستعداء العالمين العربي والإسلامي تجاه إيران في قمم مكة الثلاث.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة "الحوثيين" (غير معترف بها دوليا)، نشرته وكالة سبأ للأنباء التابعة للجماعة.

وقال المصدر إن "السعودية تعمل على استعداء العالمين العربي والإسلامي تجاه الأشقاء في إيران دون أي اعتبار لحقائق الأوضاع، وبالذات في اليمن".

وأضاف أن "الرياض تحاول أن تلعب دور الشرطي المكلف من البيت الأبيض بتنفيذ أجندة هدفها تدمير اليمن والإضرار بشعبه والعودة به سنوات إلى الوراء عبر تدمير كل مقدراته".

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واعتبر المصدر أن "السعودية تعمل على الحشد العربي والإسلامي لتبرير جرائم الحرب العدوانية والتدمير وتكريس مفاهيمها الخاطئة حول العدوان على اليمن".

وأردف "تلك القمم لم تستوعب ما يجري في اليمن من عدوان عسكري وحصار شامل أوجد أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم الحديث".

وبدعوة من الرياض، انعقدت في مكة يومي الخميس والجمعة، القمة الخليجية الطارئة، بالتوازي مع انعقاد قمتين عربية وإسلامية، وتصدرتها دعوات سعودية لإدانة "التدخلات الإيرانية" بالمنطقة، وهو ما تنفيه طهران.

وعادة ما تتهم الرياض طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعم تنظيمات مسلحة منها جماعة "الحوثي".

ويشهد اليمن، منذ مارس/آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.