تونس.. الشاهد يعلن الجاهزية الأمنية لإنجاح الموسم السياحي

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، السبت، جاهزيّة القوات الأمنية والعسكريّة، لإنجاح الموسم السياحي الحالي ومواجهة أي تهديد إرهابي.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش تدشين أسطول حافلات جديد بالعاصمة تونس.

وقال الشاهد: "مستعدون لاستقبال فصل الصيف والموسم السياحي، وهُناك عمل على قدم وساق من قبل القوات الأمنية والعسكرية لمجابهة الخطر الإرهابي، خاصة على الحدود مع ليبيا".

وأضاف: "نحن مقبلون على موسم سياحي استثنائي هذه السنة، خاصة وأن زيارة الغريبة (موسم حج اليهود انتظم الشهر الماضي بجزيرة جربة جنوبي تونس) أعطى شارة الانطلاق للموسم وهناك حجوزات مرتفعة في كل الولايات الداخلية والساحلية لتونس".

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وفي تصريحات سابقة، قال وزير السّياحة والصّناعات التقليدية، روني الطرابلسي، إنّ وزارته تتطلع إلى بلوغ عدد السائحين 9 ملايين، خلال هذا الموسم.

وفي السنوات التي تلت الثورة التونسية (2011)، اقترن شهر رمضان في تونس بالإرهاب، وهو ما جعل السلطات تزيد مستوى الحذر والاحتياط لأي خطر إرهابي قد يترصد البلاد في هذه المناسبة.

وتؤكد السلطات في تونس أنها حققت نجاحات أمنية مهمة، إلا أنها تشدد على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة إزاء خطر المجموعات الإرهابية.

وتعيش تونس منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وطالما كانت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية التي عرفت بـ "وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.