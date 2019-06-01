دعوات للاعتكاف في الأقصى وصد اقتحامات المستوطنين

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365

دعا ناشطون مقدسيون، السبت، إلى مواصلة الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، لصد اقتحامات دعت إليها "منظمة جبل الهيكل" الإسرائيلية الأحد.

وطالب الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، جميع الفلسطينيين بالتواجد المكثف في الأقصى وباحاته، والتفاعل نصرة للمسجد أمام دعوات الاقتحام، وذلك عبر هاشتاغي ("#اعتكاف_الأقصى) و(#اقتحام28رمضان).

وكان ناشطون قد وزعوا منشورا الليلة الماضية في المسجد الأقصى، طالب فلسطينيي الداخل والضفة الغربية والقدس وضواحيها، باستمرار اعتكافهم في الأقصى حتى آخر أيام رمضان، لمنع اقتحام المستوطنين المُخطّط له.

وكانت جماعة منظمة جبل الهيكل الإسرائيلية دعت عبر موقعها الإلكترونية، جميع المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد.

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وقالت الجماعة في موقعها إنه سيتم التجمع عند باب المغاربة (الباب الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ عام 1967) قبل فتحه صباح الأحد، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى.

وأوضح أنه سيتم اقتحام المسجد الأقصى من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت مدينة القدس.

وسيشهد، الأحد، خروج عشرات آلاف المستوطنين الذين يأتون إلى القدس من كافة مستوطنات الضفة الغربية؛ للمشاركة في مسيرة الأعلام، حيث يرفعون الأعلام الإسرائيلية ويجوبون بها شوارع القدس.

وعادة ما تخرج مسيرة مضادة لمسيرة المستوطنين من قبل ناشطين فلسطينيين، لكن الشرطة الإسرائيلية تقوم بفضّها مستخدمة القوّة والعنف، عبر القنابل الصوتية وغاز الفلفل، واستدعاء فرق الخيّالة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.