أبها يتعاقد مع “بطل إفريقيا” رسميا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي أبها، الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، عن صفقة كبرى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي 2019-2020.
وأبها، حجز بطاقة التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد تتويجه بلقب “الدرجة الأولى”، الموسم المنتهي، بجمعه 69 نقطة، من 19 انتصارًا و12 تعادلًا و7 هزائم.
وكشف أبها في بيان رسمي، عن تعاقده مع سعد بقير، صانع ألعاب نادي الترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا، في الموسمين الماضيين.
وأشار النادي، إلى أن بقير، سيرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة سنتين، تبدأ من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.
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