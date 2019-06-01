- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
أصيب 38 شخصًا اليوم، في عدة انفجارات وقعت داخل مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية، التي تبعد 400 كيلو متر إلى الشرق من العاصمة موسكو.
واستندت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، إلى بيانات سلطات الصحة في المنطقة، التي افادت بأن 38 عاملًا من المصنع وأحد سكان المنازل المجاورة كانوا في حاجة لإغاثة طبية، بينهم أربعة بإصابات بالغة، بالاضافة إلى شخصين في عداد المفقودين.
وأوضحت تقارير اعلامية أن الانفجارات تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر #روسيا.. إصابة العشرات إثر انفجار في #مصنع_متفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.