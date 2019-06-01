روسيا.. إصابة العشرات إثر انفجار في #مصنع_متفجرات

الخليج - واس

أصيب 38 شخصًا اليوم، في عدة انفجارات وقعت داخل مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية، التي تبعد 400 كيلو متر إلى الشرق من العاصمة موسكو.

واستندت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، إلى بيانات سلطات الصحة في المنطقة، التي افادت بأن 38 عاملًا من المصنع وأحد سكان المنازل المجاورة كانوا في حاجة لإغاثة طبية، بينهم أربعة بإصابات بالغة، بالاضافة إلى شخصين في عداد المفقودين.

وأوضحت تقارير اعلامية أن الانفجارات تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من المصنع، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.