المغرب تهدد بالانسحاب من أمم إفريقيا بعد “فضيحة الأبطال”

في تطور خطير، هددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمقاطعة كافة المسابقات الإفريقية المقبلة، بعد أزمة مباراة الوداد مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوقفت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الترجي والوداد، في الدقيقة 60، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق التونسي، بهدف مقابل لا شيء، وذلك بعد احتجاجات عملاق المغرب، على تعطل تقنية الفيديو “فار”، وعدم الرجوع إليه في هدف تم إلغاءه له.

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واعتبرت الجامعة، أن الاتحاد الإفريقي، يشن حرب كبرى على الرياضة المغربية، بعد تعمده خسارة نهضة بركان والوداد، في نهائيي الكونفدرالية ودوري الأبطال.

وأشارت إلى أن أولى البطولات التي قد تنسحب منها الجامعة المغربية، هي بطولة أمم إفريقيا، والتي تنطلق في مصر، يوم 21 يونيو الجاري، وذلك بعد رؤية نتائج الاجتماع الطارئ للاتحاد القاري للعبة.

ودعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى اجتماع طارئ للجنه التنفيذية، بعد الأزمة التي شهدتها المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي، لأتخاذ قرار نهائي بشأن أحداث المباراة، وتعطل تقنية الفيديو وانسحاب الفريق المغربي من المباراة.