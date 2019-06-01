في باريس.. مظاهرات «السترات الصفراء» ترفع شعار لا تراجع ولا استسلام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهر نحو ألفي شخص من حركة "السترات الصفراء"، السبت، في العاصمة الفرنسية باريس وسط أجواء احتفالية، رغم تراجع تعبئتهم، حاملين صفارات أو طبولا، وسط تصميم على الاستمرار رغم تراجع الأعداد.

وردد المحتجون هتافات من بينها "عدالة اجتماعية، عدالة ضريبية، وضد الرأسمالية"، فيما ما بدا أن حجم موكبهم تقلص عن الاسبوع الماضي بحيث ضمّ 2100 متظاهر، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

وانطلقت الحركة غير المسبوقة بسبب الغضب من الضرائب وضد السياسة الاجتماعية للحكومة، ثم تحولت إلى حراك متعدد الجوانب.

وقالت ساندرين العاملة المنزلية البالغة من العمر 53 عاماً والآتية من باريس:" لم نتخلَ عن شيء! وسائل الإعلام تقول إن الحراك انتهى لكن هذا غير صحيح.. نحن مقاومون عنيدون، ربما حصل تراجع في الصيف لكن بدءاً من أيلول/سبتمبر ستنطلق الحركة من جديد".

وبعد أشهر من التحركات المتنوعة التي استقطبت عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين فاق عددهم في بعض المرات 200 ألف شخص، بدأ التحرك بالتراجع في الأسابيع الأخيرة.

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وفي 18 مايو بلغ عدد "السترات الصفراء" في كل أنحاء فرنسا 15500 شخص، وفي 25 مايو/ أيار انخفض عدد المتظاهرين إلى 12500 شخص.

ولاحظت ساندرين أن "ماكرون سيواصل مشاريعه الإصلاحية، وعند كل مشروع، الحركة الاحتجاجية ستنطلق من جديد".

واعتبر لوكا البالغ من العمر 48 عاماً أن "الحراك سيستمر"، وتوقع "على المدى البعيد تشكيل منظمات ديموقراطية مباشرة على المستويات المحلية" منبثقة من الحراك.

وأكد مدعي عام باريس هذا الأسبوع أنه ستتم محاكمة رجال شرطة بسبب استخدام العنف خلال التظاهرات، وأثار هذا الإعلان غضب نقابات الشرطة، ورغم ذلك، رفع العديد من المحتجين في شوارع باريس السبت لافتات منددة بالشرطة.

ومنذ بدء الحراك جرح نحو 2448 متظاهراً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في 13 مايو الماضي، وبحسب تعداد قام به الصحافي المستقل دافيد دوفرسنيه، فإن 24 من الجرحى اقتلعت أعينهم و5 قطعت أيديهم.