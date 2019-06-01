شركة تصرف مكافآت لموظفات الـ"ميكرو جيب"

في محاولة لتشجيع الموظفات على المحافظة على أنوثتهن، أطلقت شركة "تاتبروف" الروسية ماراثون بين الموظفات حيث تقدم الشركة مكافآت لمن ترتدي التنانير القصيرة (ميكرو جيب) في العمل.

وأثار هذا الماراثون الجدل حيث يبلغ عدد الموظفات 149 موظفة، لتحفيز زملائهن الذكور ورفع المعنوية بين الموظفين البالغ عددهم 550 موظف، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحدد الشركة المصنعة للألمنيوم الماراثون حتى يوم 30 يونيو، أي موظفة ترتدي فستانًا أو تنورةً لا يزيد طولها عن 5 سم من الركبة، ستحصل على مكافأة 100 روبل أي ما تعادل (1.21 جنيه إسترليني) يوميًا.

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وتشجع سياسة الشركة الجديدة الموظفات على وضع مكياج خفيف، وربط شعرهن، للحصول على العلاوة، يجب على الموظفات إرسال صورة سيلفي إلى المدير كدليل فوتوغرافي.

وتتضمن مبادرة الشركة المثيرة للجدل والانتقادات الواسعة، فعاليات أخرى للترويج للأنوثة في يونيو، بما في ذلك مسابقة لصناعة الفطائر والدامبلينج الصيني.

وبعد الجدل الذي أثارته الشركة، دافعت عن قرارها في الإذاعة، قائلة: "أردنا أن نضيف بعض البهجة على أيام العمل، حيث إن 70٪ من فريق العمل ذكور، وهذه المبادرات تساعدنا على الاسترخاء سويًا وتوحيد الفريق".