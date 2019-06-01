شكرا لقرائتكم الرئاسة الفلسطينية: قرارات القمتين العربية والإسلامية انتصار لقضيتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - «الحياة» | منذ ساعة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 19:01

رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة، مشددة على أنها انتصرت للموقف الفلسطيني الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي اليوم (السبت)،: «تبني الأمتين العربية والإسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح للإدارة الأميركية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».

وأضاف: «يجب أن يفهم الجميع أن السلام طريقه واضح وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وليس عبر صفقات وهمية أو مشاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب به».

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وأكد أبو ردينه أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا للتحدث نيابة عنها أو باسم الشعب الفلسطيني، «ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق شعبنا غير القابلة للمساومة».

وشدد على أن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها «ليست للبيع أو المساومة، والشعب الفلسطيني سينتصر مهما كان حجم التحديات والصعاب التي يواجهها».

وقال: «الموقف الفلسطيني الشجاع الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس في قمتي مكة المكرمة بأننا لن نقبل ببيع القدس ولا بالتخلي عن ثوابتنا الوطنية، هو موقف الإجماع الفلسطيني والعربي والدولي، وموقف كل أحرار العالم في وجه الغطرسة والانحياز وتدمير الشرعية الدولية الذي تنتهجه الإدارة الأميركية، ومن ورائها الاحتلال الإسرائيلي الذي سينتهي عاجلا أم آجلا».