شكرا لقرائتكم 12 قتيلاً بإطلاق نار في فيرجينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 17:58

قُتل 12 شخصاً وجُرح 4 آخرون، بعدما شنّ موظف يعمل في المرافق العامة، هجوماً على مجمّع حكومي في مدينة فيرجينيا بيتش في ولاية فيرجينيا شرق الولايات المتّحدة، مطلقاً النار "عشوائياً".



وقال قائد الشرطة جيمس سيرفيرا ان المهاجم قُتل في تبادل لإطلاق النار مع شرطيين هرعوا إلى موقع الاعتداء، متحدثاً عن "ساحة حرب". وتابع أن المهاجم دخل مبنىً تابعاً لبلدية فيرجينيا بيتش "وبدأ فوراً بإطلاق النار على جميع الضحايا في شكل عشوائي".

وقُتل أحد الضحايا خارج المبنى في سيارته، فيما عُثر على الضحايا الآخرين في طوابقه الثلاثة. وأشار سيرفيرا الى ان المهاجم كان مسلحاً بمسدس من عيار 0,45 مزوّد بكاتم للصوت، مضيفاً انه أفرغ خزان الرصاص مرات. وتحدث عن "معركة استمرت وقتاً طويلاً" مع الجاني، اعتبر انها أتاحت "منعه من ارتكاب مجزرة أكبر في المبنى".

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ويضمّ مبنى بلدية فيرجينيا بيتش مكاتب الأعمال الإدارية والمرافق العامة في المدينة، وقد يبلغ عدد الموظفين فيه 400 شخص. وقال رئيس البلدية بوبي داير: "هذه أكثر يوم مدمّر في تاريخ فيرجينيا بيتش. الأشخاص المتضرّرون هم أصدقاؤنا وزملاؤنا وجيراننا".

وأفادت مجموعة المراقبة "غان فايولنس أركايف" (أرشيف عنف السلاح) (مقرّها واشنطن) بأن إطلاق النار الجماعي في فيرجينيا بيتش هو الحادث الـ 150 في الولايات المتحدة هذا العام. ويُحدّد إطلاق النار الجماعي بكل حادث فردي يشهد قتل 4 أشخاص أو أكثر، أو إطلاق النار عليهم.

وجدّد الحادث سجالاً حول أزمة العنف المرتبط بالسلاح. وكتب المرشّح الديموقراطي للرئاسة بيت بوتيدجاج على "تويتر": "إطلاق نار مروّع آخر يهزّ الأمّة، وهذه المرة في فيرجينيا بيتش. ليس مقبولاً أن تبقى أميركا الدولة المتطورة الوحيدة حيث يُعتبر هذا أمراً روتينياً. علينا التحرك".

وندّد السيناتور الديموقراطي بيرني ساندرز بالنفوذ الواسع للاتحاد الوطني للأسلحة، لوبي السلاح الأميركي. وكتب على "تويتر": "أيام سيطرة الاتحاد الوطني للأسلحة على الكونغرس وصوغه قوانيننا الخاصة بالسلاح، يجب أن تنتهي. على الكونغرس أن يصغي الى الشعب الأميركي ويمرّر تشريعات خاصة بالحماية من السلاح. عنف السلاح المقزز يجب أن ينتهي".