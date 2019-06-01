شكرا لقرائتكم 19 جريحاً بانفجار في مصنع متفجرات روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ ساعتين في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 17:13

جُرح 19 شخصاً اليوم السبت، بانفجار في مصنع متفجرات ضخم وسط روسيا.



وحصل الانفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك التي تبعد 400 كيلومتر شرق موسكو. وحصل الانفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك التي تبعد 400 كيلومتر شرق موسكو. وأعلنت ناطقة باسم وزارة الصحة أن "جميع المصابين يتلقون مساعدة طبية"، مشيرة الى أن جروحهم "طفيفة أو متوسطة الخطورة". وذكر ناطق باسم وزارة الطوارئ أن "أسباباً تقنية في ورشة" أدت الى الانفجار، إذ اندلع "حريق امتدّ على نحو 100 متر مربع".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 19 جريحاً بانفجار في مصنع متفجرات روسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.