الخارجية السودانية تستدعي سفيرها بالدوحة

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بعد أقل من 24 ساعة على إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم، استدعت السلطات السودانية سفيرها لدى الدوحة فتح الرحمن علي.

وقال مصدر سوداني مطلع، لموقع "عربية.نت" إن السلطة السودانية الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وهي تحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل "الجزيرة" بل أيضا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق.

وأكدت مصادر لصحيفة «عكاظ» أن قرار الاستدعاء جاء بتوجيه عاجل من المجلس العسكري إلى وزارة الخارجية السودانية.

وكانت قوات الأمن السودانية دهمت مكتب القناة القطرية أمس الأول (الخميس)، وأكدت في بيان لاحق عن وجود بينات عن تورط الجزيرة في أعمال عدائية ضد السودان بالتنسيق مع أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني وجماعة الإخوان.

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