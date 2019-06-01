دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ITUNES MUSIC

بعد عشرين عام تقريباً على إطلاقه، تخطط آبل للتخلي عن برنامج iTunes الشهير وذلك بعد مؤتمر المطورين الذي سينعقد خلال أيام.

وطوال السنوات الماضية كانت تظهر مثل هذه الشائعات دائماً حيث تعتزم الشركة أن تفصل أقسامه على شكل تطبيقات منفصلة كالأفلام والموسيقى والبودكاست، لذا بعد إغلاقه من المتوقع أن تنقل العديد من الخصائص المتعلقة بالمقاطع الصوتية إلى تطبيق آبل ميوزيك.

عندما انطلق آيتونز أحدث ثورة في مجاله، ليس من ناحية تصميمه فحسب، بل أيضاً سهولة استخدامه لاسيما في مزامنة الموسيقى. لكن اليوم أصبحت هناك تطبيقات طرف ثالث منافسة مثل سبوتيفاي التي تتيح لك المزامنة بدون أن تستخدم حساب آبل.

ومع تطور الأجهزة واستقلاليتها أكثر فأكثر، حيث أن الهواتف لم تعد بحاجة لحواسب لإدارتها عبر برامج مثل الآيتونز، أصبح التطبيق عبئاً ثقيلاً. لذا إن قررت آبل إغلاق تطبيق آيتونز، فإنها بالتأكيد ستوفر الأدوات التقنية المناسبة للتخلي عنه وسحب الملفات والمزامنة.

التدوينة آبل قد تتخلى عن iTunes الأسبوع المقبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.