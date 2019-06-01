شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تتوقع سقوط أمطار وتحذر من تدنى مستوى الرؤية على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية "تنبيه متقدم" على منطقة المدينة المنورة، لسقوط أمطار وتدنى مستوى الرؤية. ووفقا لحساب الهيئة على تويتر، فشمل الإنذار محافظات ومراكز الحناكية، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادى الفرع وينبع، مشيرة أن الحالة الجوية تبدأ عند الساعة 02:00 من مساء يوم السبت وتستمر حتى الواحدة من صباح الأحد. وحذرت هيئة الأرصاد أيضا من تدنى مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد. Advertisements

الأرصاد السعودية

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