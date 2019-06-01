شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يؤكد جاهزية الأمن والجيش لإنجاح الموسم السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، جاهزية القوات الأمنية والعسكرية لإنجاح الموسم السياحي، واتخاذ إجراءات احترازية ضد التهديدات الإرهابية. وقال الشاهد - على هامش زيارته، اليوم السبت، لمنطقة البكرى بسيدى ثابت فى ولاية أريانة - "إن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة بما يستدعى المزيد من اليقظة من الحكومة والمواطن لدرء المخاطر التى يمكن أن تترصد البلاد، مشددا على تحلى القوات الأمنية والعسكرية بالحرفية والمثابرة لصد أى تهديد محتمل بمعنويات مرتفعة وروح وطنية عالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة التونسية يؤكد جاهزية الأمن والجيش لإنجاح الموسم السياحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.