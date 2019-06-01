شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة وحبات برد على منطقة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، من تساقط أمطار على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الحالة تتمثل في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها تدني في مدى الرؤية مع تساقط حبات البرد ونشاط في الرياح السطحية.

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كما أشارت إلى أن الحالة تشمل كلاً من (الحناكية، العيص، المهد، المدينة المنورة، بدر، وادي الفرع وينبع)، لافتة إلى أنها بدأت منذ الثانية ظهر اليوم وتستمر حتى الواحدة صباح الأحد.