الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

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رجب طيب أردوغان
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
وتتزامن القمة الإسلامية الرابعة عشرة مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام 1969 في المغرب. ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط، في 25 سبتمبر 1969، ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وأشارت
وتتزامن القمة الإسلامية الرابعة عشرة مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام 1969 في المغرب.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط، في 25 سبتمبر 1969، ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وأشارت الشبكة إلى أنه تقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها مدينة جدة السعودية، في أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية، والذي عُقد عام 1970 في جدة.
وأضافت أنه في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية عام 1972، جرى اعتماد ميثاق المنظمة بعضوية 30 دولة، كانوا هم الأعضاء المؤسسين للمنظمة، ثم ارتفع عدد الأعضاء ليبلغ الآن 57 دولة، موزعة على 4 قارات، لتكون ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة.
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