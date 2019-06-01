كوالكوم ولينوفو تعلنان أول كمبيوتر يدعم شبكات الجيل الخامس

أعلنت شركتا كوالكوم ولينوفو في معرض "كمبيوتكس 2019" المقام في العاصمة التايوانية تايبيه، أول كمبيوتر محمول في العالم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويمتاز الكمبيوتر، الذي يعرف بـ "مشروع بلا حدود- Project Limitless" بأنه يضم أول معالج صُمم للحواسيب الشخصية مع دعم تقنية 7 نانومتر "كوالكوم سنابدراغون 8سي إكس 5جي"، إذ يوفر سرعة إنترنت تصل إلى 7 غيغابت في الثانية، حسب ما نقل موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الإثنين.

وتعد الشركتان بأن يمهد الكمبيوتر لعصر الحواسيب الدائمة التشغيل، والدائمة المتصلة بالإنترنت. وذلك بفضل معالج Snapdragon 8cx، الذي يعد أقوى معالج صنعته شركة كوالكوم حتى الآن، والذي يوفر أداء أداءً، وعمر بطارية فائقاً.

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ومع دعم شبكات الجيل الخامس، يمكن للحاسوب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الترجمة الفورية الصوتية بين اللغتين الإنجليزية والصينية.

ويعمل الحاسوب بنسخة معمارية ARM من نظام التشغيل ويندوز 10. ويضم ذاكرة عشوائية سعة 16 غيغابايت.

ولم تتطرق كوالكوم ولينوفو إلى تفاصيل الجهاز، بما في ذلك السعر، وموعد الإطلاق في السوق.