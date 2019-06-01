مسلحون يشنون هجوما على موقع تابع للجيش اليمني شرقي اليمن

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وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين.
كان محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني توعد في الرابع من مايو / آيار الماضي، تنظيم القاعدة برد موجع على تفجيره عبوة ناسفة على الطريق العام في قرية العنين شرق مديرية القطن شمال حضرموت، أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
وتشهد مناطق وأدي حضرموت انتشارا لعناصر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، ما دفع الجيش اليمني إلى تنفيذ عمليات واسعة بإسناد من قوات التحالف على معاقل التنظيم الإرهابي آخرها عملية القبضة الحديدية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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