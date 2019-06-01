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ودعت المحكمة في بيانها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1440، مساء يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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وأشارت إلى أنها "تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".
وطلبت المحكمة ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في السعودية تصدر بيانا بشأن عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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