المجلس العسكري السوداني يعد بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عن وقوف السودان مع المنطقة العربية ضد التهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرار، مؤكدًا اصطفافه مع الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لمواجهة الاعتداءات التى استهدفت السفن وخطوط النقل وأمن الحرمين أيًا كان مصدرها، كاشفًا في الوقت ذاته عن أنّ المجلس العسكري يقود في الوقت الراهن حوارًا مع القوى السياسية لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالى لمجابهة متطلبات الفترة الانتقالية، مؤكّدًا تعهدّهم بتسليم السلطه للشعب بعد إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تشارك فيها كلّ مكونات الشعب والقوى السياسية.

وخلال مخاطبته جلسة القمة العربية التي تستضيفها مكة، طالب عبد الفتاح البرهان القادة العرب بخروج القمة بقراراتٍ صريحة تمنع تكرار الاعتداءات، داعيًا إلى إبعاد الممرات الملاحية عن الاستهداف العسكري، مؤيدًا في الوقت ذاته كافة الإجراءات والتدابير بشأن استقرار المنطقة.

وكانت القمة الخليجية الطارئة التي انعقدت في مكة المكرمة قد شددت على أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً.

وأكّد البرهان التزام السودان بالوقوف مع الحكومة الشرعية في اليمن، لافتًا إلى أنّ بلاده ستظلّ مع التحالف العربي الداعم لتحقيق الأمن، مطالبًا باستئناف الحوار لحقن الدماء وفق المبادرة الخليجية وقرارات الأمن ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأقرّ رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان بدعمهم للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، بجانب حرصه على الوصول إلى سلامٍ دائم في سوريا وليبيا وفق حل سياسي يعيد الاستقرار.

وأضاف” نشكر الدول الشقيقة والصديقة لتواصلها مع المجلس العسكرى ودعمها وتشجيعها وتضامنها مع خيارات الشعب السودانى ومباركتها للتغيير التاريخى الذى شهده السودان بما يمكنه من مراجعة علاقاته مع المجتمع الإقليمى والدولى وخروجه من دائرة العقوبات حتى ينعم بالنماء والاستقرار”.

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