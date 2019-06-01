شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: مقتل 6 من عناصر "داعش" غرب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى فى نينوى، اليوم السبت، بأن خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من قتل 6 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى غرب الموصل. وأضاف المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن خلية الصقور تمكنت من قتل 6 من عناصر داعش فى ناحية العياضية غرب الموصل وضبط أسلحتهم. Advertisements جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية فى نينوى تعلن بين فترة وأخرى عن مقتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم (داعش) فى مناطق متفرقة من المحافظة.

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