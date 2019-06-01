الشرطة الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين في القدس‎

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 10 فلسطينييين على الأقل من عدة بلدات في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب، للأناضول، إن قوات الشرطة داهمت عدداً من بلدات وقرى القدس ظهراً، وشرعت في حملة اعتقال لعدد من الشبان المقدسيين.

وأوضح أن تلك الاعتقالات "احترازية" من قبل الشرطة الإسرائيلية لتأمين احتفالات المستوطنين بما يسمونه "يوم توحيد القدس"، المقرر الأحد، (ذكرى احتلال شرقي القدس عام 1967).

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وأشار إلى أنه عُرف من بين المعتقلين، حمزة زعانين، محمد الدقاق، عبيدة الطويل، محمد الطويل، جميل العباسي، براء زغل، عمر محيسن، إيهاب الهدرة.

فيما قال شهود عيان لمراسلة الخليج 365 إن قوات من شرطة الاحتلال اعتقلت شابين من داخل باحات المسجد الأقصى ظهر السبت.

وسيشهد، الأحد، خروج عشرات آلاف المستوطنين الذين يأتون لمدينة القدس من كافة مستوطنات الضفة الغربية؛ للمشاركة في مسيرة الأعلام، حيث يرفعون الأعلام الإسرائيلية ويجوبون بها شوارع القدس.

وعادة ما تخرج مسيرة مضادة لمسيرة المستوطنين من قبل نشطاء فلسطينيين، لكن الشرطة الإسرائيلية تقوم بفضّها مستخدمة القوّة والعنف، عبر القنابل الصوتية وغاز الفلفل، واستدعاء فرق الخيّالة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.