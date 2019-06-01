ضبط 56 طناً من #المواد_الغذائية التالفة في مستودع بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في محافظة جدة يخزّن أطناناً من الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية. Advertisements جاء ذلك خلال جولات لمفتشي الهيئة على مستودعات الأغذية في المحافظة. وتبين بعد عمليات التفتيش أن المستودع غير مطابق للاشتراطات الصحية والفنية، ويضم نحو 56 طناً من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

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