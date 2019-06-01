مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 855 كرتون تمر للنازحين والأسر الأشد فقرًا بأبين

الخليج - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 855 كرتون تمر للنازحين والأسر الأشد فقرًا بمحافظة أبين. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

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