الأرصاد تنبه يهطول #أمطار على #عسير.. تستمر حتى الساعة الـ10

الخليج - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة وقد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية وتستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات ومراكز خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبيشة، وتثليث، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب، و محايل.