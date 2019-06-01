انت الان تتابع توافد الرؤساء العرب لحضور القمة الإسلامية بمكة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القمة الإسلامية

يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، مساء الجمعة، الذين يتوافدون إلى مقر قصر الصفا في مدينة مكة المكرمة، لحضور القمة الإسلامية لدول منظمة التعاون الإسلامى تحت شعار" يداً بيد نحو المستقبل. وتبدأ مساء اليوم أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة، تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، بمكة المكرمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الدول الإسلامية، بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، وذلك فى سبتمبر المقبل.

وتناقش القمة التحديات التى تواجه العالم الإسلامى. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس الخميس. القمة الإسلامية المقرر عقدها مساء اليوم، ستناقش عددا من القضايا الرئيسية، أبرزها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع

Advertisements