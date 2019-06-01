شرطي بريطاني يطارد 4 لصوص مرتديا “سرواله الداخلي”

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

استيقظ شرطي بريطاني من نومه ليلة الجمعة/السبت الماضية على صوت كسر زجاج محل مجوهرات قريب من مسكنه فانطلق مسرعا إلى مسرح الجريمة، وهو لا يرتدي سوى سرواله الداخلي.

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ولما شاهده اللصوص الأربعة، حاولوا عبثا مهاجمته بمعول لكن الرجل تمكن من انتزاعه منهم وانقض عليهم، فألقوا ما سرقوه ولاذوا بالفرار على متن دراجات بخارية كما تركوا مطرقة كانوا يستخدمونها في عملهم.

ولم تقع للشرطي أي إصابات باستثناء جرح في قدمه بعدما وطئ قطعة من حطام زجاج النافذة، وأعرب الشرطي الحديث العهد بالعمل في “سكوتلانديارد” عن سروره لإجباره اللصوص على الفرار وقال:” أتمنى أن أرتدي مزيدا من الملابس في حال وقوع هذا الأمر مرة أخرى”.

من جانبه، قال رئيس الشرطي في العمل إن هذه الواقعة تظهر أن أفراد الشرطة يعملون على مدار الساعة .