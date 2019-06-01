أرقام مرعبة للنازحين في ليبيا.. حصيلة معارك طرابلس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعد قرابة الشهرين من القتال المستمر بين قوات حكومة الوفاق الليبي، وقوات الجنرال الليبي خليفة حفتر، ارتفعت حصيلة القتلى والنزوح جراء تلك المعارك.

الوضع في جنوب طرابلس وصفه خبراء بالكارثي، بارود لم يتوقف، صاحبه انقطاع متعمد للمياه عن العاصمة.

وقبل ساعات، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، إلى أكثر من 90 ألف شخص، من بينهم 8 آلاف شخص يُعتقد أن نصفهم أطفال، نزحوا خلال هذا الأسبوع فقط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

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وقال "حق" للصحفيين: "أبلغَنا زملاؤنا في المجال الإنساني أن عدد الأشخاص الذين فروا من منازلهم بسبب القتال في العاصمة الليبية طرابلس تجاوز 90 ألف شخص".

وأردف قائلاً: "يواصل عمال الإغاثة تقديم المساعدة للمشردين داخلياً وغيرهم من المستضعفين الذين تأثروا بالأعمال القتالية المستمرة، حيث تلقى أكثر من 47 ألف شخص في طرابلس والمناطق المحيطة بها المساعدة حتى الآن".

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدُّد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وتمكنت قوات حفتر من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان غريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعاً على الشرعية والسُّلطة يتركز حالياً بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، وحفتر الذي يقود القوات في الشرق.