"أي آر إم" البريطانية تعلق العمل مع "هواوي"

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن وثائق داخلية لشركة "أي آر إم" الشركة البريطانية العاملة في تصميم الرقائق قررت تعليق عملها مع "هواوي" الصينية التزاماً بالقواعد الأمريكية. وقالت الهيئة إن الشركة أصدرت تعليمات لموظفيها بوقف "جميع العقود القائمة واستحقاقات الدعم وأي تعاملات معلقة". وقالت "أي آر إم"، في مذكرة داخلية إن تصميماتها تتضمن تكنولوجيا أمريكية المنشأ.

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