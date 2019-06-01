شكرا لقرائتكم ترامب: جونسون سيكون رئيساً ممتازاً للحكومة البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 22 دقيقة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 16:42

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيساً "ممتازاً" للحكومة البريطانية، خلفاً لتيريزا ماي التي ستستقيل من منصبها في 7 الشهر الجاري، بعد فشلها في تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).



وسألت صحيفة "ذي صن" ترامب عن المرشحين الـ 12 للمنصب، فأجاب: "بوريس سيؤدي عملاً جيداً. أعتقد بأنه سيكون ممتازاً. أحببته دوماً. لا أعلم هل سيتمّ اختياره، ولكن أعتقد بأنه رجل مناسب جداً وشخص موهوب جداً".

الرئيس الأميركي الذي يبدأ الاثنين أول زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، ذكر أن مرشحين لخلافة ماي طلبوا دعمه.

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وكرّر انتقاداته لأسلوب تفاوض ماي مع بروكسيل حول "بريكزيت"، معتبراً أن الأوروبيين "ما كانوا سيخسرون شيئاً"، لأن رئيسة الوزراء البريطانية "تركت كل الأوراق بين أيديهم". وأضاف: "قلت لتيريزا ماي أن عليها ان تعدّ العدة أولاً. صعب جداً اللعب في شكل جيد، حين يكون لدى طرف واحد كل الأفضلية".

وسيلتقي ترامب الملكة إليزابيث الثانية وولي العهد الأمير تشارلز، علماً أن الأخير يؤيّد جهود مكافحة الاحتباس الحراري، فيما انسحبت إدارة الرئيس الأميركي من اتفاق باريس للمناخ. وقال ترامب: "سنناقش ذلك. يمكنني القول إنه لدينا أنظف مناخ في العالم الآن".

ولم يدرج لقاء مع ميغان، زوجة الأمير هاري، وهي ممثلة أميركية سابقة انتقدت ترامب خلال حملته الرئاسية. وقال الرئيس الأميركي: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها شريرة". واستدرك أنها ستتمكّن من أداء دورها الملكي الجديد في شكل "جيد جداً".