شكرا لقرائتكم المئات يشاركون بمسيرة داعمة للمجلس العسكري في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 16:41

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة)، الخرطوم - أ ف ب - شارك مئات الأشخاص اليوم السبت في مسيرة داعمة للمجلس العسكري في الخرطوم، حاملين صوراً لجنرالات المجلس، فيما ردد آخرون هتافات دينية. وهتف المشاركون وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم "مئة في المئة حكم عسكري". وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صوَر قائد المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.



ويحكم المجلس العسكري السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان (أبريل) الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.

وردّد كثير من المشاركين في المسيرة الداعمة للمجلس العسكري هتافات مؤيدة للشريعة ومناهضة للعلمانية. وهتف بعضهم فيما كانوا ينضمون لآخرين أمام المنصة "حرية، سلام، عدالة، الشريعة خيار الشعب".

وبقيت الأحزاب الإسلامية على الهامش خلال الاحتجاجات المناهضة للبشير في أرجاء السودان، لكنها عادت وأعلنت دعمها للجيش آملة في الإبقاء على الشريعة المطبقة في البلاد.

Advertisements

وأعرب أحد المؤيدين للمجلس العسكري عن أمله في تضمين الشريعة الإسلامية في الخريطة السياسية للبلاد.

وقال الموظف الحكومي الآتي من ولاية شمال كردفان: "نحن نؤكد دعمنا للمجلس العسكري ونقف معه ومع سياساته لتمكين شرع الله العظيم". وفي بيان نُشر في وقت متأخر مساء الخميس بعد معلومات تفيد بوقوع حوادث على هامش الاعتصام، وجّه المجلس العسكري رسالة حازمة للمتظاهرين. وأعلن المجلس أنه بمواجهة تطوّرات تشكّل "تهديداً للأمن القومي"، ستتحرّك قوات الأمن "وفق القانون بما يضمن سلامة المواطنين والعمل بحسم وردع المتفلتين".

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش دعا المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات في السودان إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل سريعاً إلى اتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.

وقال غوتيريش في بيان إن جميع الأطراف يجب أن "يختتموا مفاوضات تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن". ودعا إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير. ودعا غوتيريش إلى عملية انتقال تحترم "الطموح الديموقراطي" للشعب السوداني.