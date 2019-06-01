شكرا لقرائتكم أميركا تطالب الصين بوقف "تقويض" سيادة دول آسيوية أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سنغافورة - أ ف ب - | منذ ساعتين في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 16:30

حذّرت الولايات المتحدة الصين من تهديد سيادة جيرانها، معلنةً عن استثمارات في التكنولوجيا العسكرية، للدفاع عن حلفائها الآسيويين.



وتخوض واشنطن وبكين صراعاً على النفوذ في المنطقة التي تضمّ نقاط توتر محتملة، مثل بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان.

وتطغى العلاقات بين البلدين على النقاشات في منتدى "حوار شانغريلا" الذي تستضيفه سنغافورة ويجمع وزراء الدفاع وأبرز المسؤولين العسكريين في العالم.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان: "الصين يُمكنها وعليها أن تقيم علاقات تعاون مع بقيّة (دول) المنطقة". وأضاف خلال منتدى "حوار شانغريلا": "يجب وقف السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم ثقة بنيات الصين". وتابع: "الى حين تفعل لك، نقف ضد رؤية قاصرة وضيّقة الأفق للمستقبل وندافع عن نظام حرّ ومنفتح استفدنا جميعاً منه، بما في ذلك الصين".

واعتبر شاناهان أن كوريا الشمالية "لا تزال تشكّل تهديداً استثنائياً يتطلّب تيقظاً دائماً"، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تتخلّى عن التزاماتها الدفاعية حيال تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.

واضاف أن منطقة المحيط الهادئ-الهندي "هي مسرح عملياتنا الذي يحظى بأولوية، وسنستثمر في المنطقة"، مشيراً الى أن الاستثمارات العسكرية ستزداد في شكل كبير في السنوات الخمس المقبلة. وتابع: "نريد التأكد من عدم تمكّن أي خصم من الاعتقاد بأنه يستطيع بلوغ أهداف سياسية عبر قوة السلاح".

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ورحّب شاو يوانمينغ، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية، بجهود الولايات المتحدة في الحفاظ على استقرار العلاقات العسكرية بين الجانبين، لكنه ندّد بتصريحات شاناهان "المغلوطة" في شأن البحر الجنوبي وتايوان. وأضاف: "إذا أرادت أي جهة فصل تايوان عن الصين، سيدافع الجيش الصيني بحزم عن وطننا الأم، مهما كلّف الأمر".

وتتهم واشنطن بكين بعسكرة جزر في البحر الجنوبي، حيث تصرّ على أحقيتها بالمنطقة كاملة وترفض مطالبات تايوان وبروناي وماليزيا والفيليبين وفيتنام بالسيادة على جزء منها.

ودخلت بارجة حربية فرنسية في نيسان (أبريل) الماضي، مضيق تايوان الذي تعتبره بكين جزءاً من مياهها الإقليمية. ما استدعى تحذيراً من البحرية الصينية.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أمام المنتدى: "سنواصل الإبحار أكثر من مرتين في السنة في بحر الصين الجنوبي. ستكون هناك اعتراضات ومناورات مريبة في البحر. لكن لن يتم ترهيبنا للقبول بفرض أي أمر واقع".

وللمرة الأولى منذ العام 2011، أوفدت الصين إلى سنغافورة وزير الدفاع الجنرال وي فنغ الذي سيلقي خطاباً غداً الأحد، للردّ على تصريحات شاناهان.

ولفت وزير الدفاع الماليزي محمد سابو الى ان "العلاقات التي تطغى عليها الضبابية بين الولايات المتحدة والصين، ستبقى عاملاً واضحاً يرسم شكل الاستقرار في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، خصوصاً بالنسبة الى دول جنوب شرقي آسيا". وأضاف: "إذا حصل أي شيء في البحر الجنوبي، سيعاني العالم كذلك. علينا زيادة ديبلوماسيتنا الدفاعية. نحبّ أميركا والصين".