شكرا لقرائتكم وزير الخارجية التركي: سندعم الرئاسة السعودية بشكل كامل في منظمة التعاون الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 1 يونيو 2019 - اخر تحديث في 1 يونيو 2019 / 03:04

أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاوس أوغلو، أن بلاده ستدعم الرئاسة السعودية بشكل كامل في منظمة التعاون الإسلامي، متمنياً لها التوفيق في رئاسة المنظمة.



وقال أوغلو في كلمة تركيا (رئيس الدورة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي)، خلال أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل» مساء اليوم (الجمعة)، في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المنظمة لا تزال تواجه تحديات حول وضع القدس، مضيفاً إن الانقسامات بين المسلمين تساعد الذين يريدون مواصلة احتلال فلسطين.

وطالب بإعلان دول فلسطينية في حدود ما قبل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مؤكداً أنه لا يمكن القبول بإعادة كتابة التاريخ حول القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن بلاده خلال رئاستها للمنظمة دعت لتبني قرارين لحماية وضع القدس وحماية اللاجئين الفلسطينيين.