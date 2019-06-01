الشرطة العسكرية السودانية تطلق النار باتجاه معتصمين عند جسر النيل الأزرق

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الخرطوم — سبوتنيك. وأطلقت القوات النيران عقب اشتباكات وقعت مع المعتصمين، أثناء محاولة الشرطة العسكرية إزالة متاريس نصبها المعتصمون تحت الجسر.
© REUTERS / UMIT BEKTAS
من جهة ثانية، كان مئات الأشخاص، نظموا مسيرات داعمة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان في الخرطوم، حاملين صورا لأعضاء المجلس.
وهتف المشاركون في المسيرات التي انطلقت أمس الجمعة، وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم "مئة بالمئة (حكم) عسكري"، "قوات الدعم السريع تمثلني"، "يا برهان فوضناك"، حميدتي يمثلني"، وفقا لصحيفة المشهد.
وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ويحكم المجلس العسكري السودان منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.
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