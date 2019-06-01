العراق يعلن تصدير ما يقرب من 111 مليون برميل نفط في مايو

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وأكدت وزارة النفط العراقية، في بيان لها، "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 110 مليون و736 ألفا و670 برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات و384 مليونا و295 ألف دولار"، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز".

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و675 ألفا و881 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 مليون و166 ألفا و261 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 894 ألفا و528 برميلا".

وأضاف البيان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و572 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و441 ألف برميل، ومن جيهان 102 ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 ألف برميل".