- 1/2
- 2/2
© REUTERS /
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 106 مليونا و675 ألفا و881 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 مليون و166 ألفا و261 برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 894 ألفا و528 برميلا".
وأضاف البيان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و572 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و441 ألف برميل، ومن جيهان 102 ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 ألف برميل".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن تصدير ما يقرب من 111 مليون برميل نفط في مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.