2.27 مليار دولار قيمة السلع الغذائية الخارجية الرمضانية في دبي

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة دبي، اليوم السبت، فإن هذه الأصناف تشمل: اللحوم والخضراوات والسكر والأرز والدقيق والمكسرات والمياه المعبأة والعصائر والتمور.

وبلغت كمية تجارة دبي الخارجية بأصناف المواد الغذائية الرمضانية، في الربع المذكور، نحو 1.5 مليون طن.

وقال مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، أحمد كاظم، "نحرص على دعم الجهود الحكومية لتوفير المواد الغذائية للمستهلكين في شهر رمضان المبارك.. وهو الشهر، الذي يشهد زيادة كبيرة في استهلاك المواد الغذائية، ولذلك نعمل على وصول الأغذية إلى المستهلكين بأفضل مستويات الجودة، ووفقاً للمواصفات والمعايير المطبقة في أسواقنا التجارية".

وأوضح كاظم، أن جمارك دبي تحرص على تيسر حركة التجارة بالمواد الغذائية، لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من هذه المواد، باستخدام أحدث التقنيات الجمركية في إنجاز المعاملات الجمركية لها، لضمان سرعة وصولها إلى الأسواق، دون تأخير وبجودة نوعية عالية تلبي متطلبات كافة فئات المستهلكين.

ومن المتوقع أن ينتهي شهر رمضان، يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين حسبما يعلن في كل بلد؛ وجرت العادة في المجتمعات المسلمة، أن يتم استهلاك كميات زائدة من المواد الغذائية، في هذا الشهر وفي أيام عيد الفطر الثلاثة التي تليه، مقارنة مع الأشهر العادية من السنة.