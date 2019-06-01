- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
وتابع أبو ردينة "يجب أن يفهم الجميع أن السلام طريقه واضح وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني وليس عبر صفقات وهمية أو مشاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب به"، وذلك بحسب وكالة "وفا".
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية على أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا للتحدث نيابة عنها أو باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق شعبنا غير القابلة للمساومة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ردينة: القمتان العربية والإسلامية تصدتا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.